Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Sarwendah Sebut Ruben Onsu Ingin Penyebar Fitnah Soal Anaknya Ditangkap

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 05:59 WIB
Sarwendah Sebut Ruben Onsu Ingin Penyebar Fitnah Soal Anaknya Ditangkap - JPNN.COM
Ruben Onsu dan Sarwendah. Foto: Instagram/rubenonsu

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah mengungkap perkembangan kasus fitnah dan perundangan terhadap anaknya.

Dia dan mantan suaminya, Ruben Onsu masih memburu pelaku yang menyebar fitnah tentang anaknya di media sosial.

Keduanya ternyata sengaja bagi-bagi tugas dalam menghadapi kasus tersebut.

Baca Juga:

"Kami bagi tugas, aku tinggal sama anak-anak, mengurus mental dan kehidupan anak-anak," kata Sarwendah saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 35 tahun itu menjelaskan, tugas Ruben Onsu yaitu membuat laporan polisi.

Sarwendah menegaskan bahwa, mantan suaminya itu ingin pelaku yang menyebar fitnah tentang anaknya segera ditangkap.

Baca Juga:

"Ayahnya (Ruben Onsu) pastinya akan mengusut tuntas, sampai (pelaku) ditangkap," ucap mantan personel Cherrybelle itu.

Menurut Sarwendah, dirinya awalnya tidak peduli dengan konten yang menyudutkannya di media sosial.

Selebritas Sarwendah mengungkap perkembangan kasus fitnah dan perundangan terhadap anaknya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sarwendah  Ruben Onsu  Anak Ruben Onsu  Ruben Onsu lapor polisi 
BERITA SARWENDAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp