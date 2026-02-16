Sarwendah Ungkap Alasan Terima Giorgio Antonio sebagai Pacar

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah mengungkapkan alasan dirinya mau menerima pengusaha Giorgio Antonio, sebagai kekasihnya.

Menurut Sarwendah, Gio-sapaannya, adalah sosok family man yang berorientasi pada keluarga.

"Aku merasa sama tipikalnya, sama-sama tipe orang yang dekat dengan keluarga dan orangnya juga peduli,” ujar Sarwendah, dikutip dari kanal Intens Investigasi di YouTube, Senin (16/2).

Mantan istri Ruben Onsu tersebut juga menilai perbedaan usia yang terpaut sekitar empat tahun bukan menjadi persoalan.

Dia mengaku merasa nyaman karena Gio tidak hanya dekat dengannya, tetapi juga dengan anak-anaknya.

“Aku ambil keputusan bukan cuma mikirin diri sendiri tetapi juga anak-anak. Kebetulan anak-anak juga cocok sama dia,” kata Sarwendah.

Sarwendah menambahkan kehadiran Gio membuatnya melihat pasangan sebagai sosok yang bisa saling mendukung.

Dia yang terbiasa mandiri kini merasa memiliki partner untuk berbagi dan bekerja sama. "Jadi, ya happy lah,” tandas Sarwendah.