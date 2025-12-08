Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sarwendah Ungkap Goals-nya Tahun Depan, Apa Itu?

Senin, 08 Desember 2025 – 18:30 WIB
Selebritas Sarwendah. Foto: Instagram/sarwendah29

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah mengungkapkan resolusi atau goals-nya di tahun depan.

Tak neko-neko, mantan istri Ruben Onsu itu hanya berharap segala persoalannya bisa selesai.

"Goals-nya? Aduh semoga semua masalah aku selesai, ya," ujar Sarwendah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Ketika diminta memaknai perjalanannya tahun ini, dia lantas memberikan jawaban begini.

"Diikhlaskan saja. Ditabahkan saja. Ya pokoknya harus semangat menjalani tiap tahunnya dan berdoa semoga tahun depan makin lebih baik lagi. Buang yang jelek-jelek," ucap Sarwendah.

Dia tak menampik bahwa kehidupannya bak roller coaster yang mengalami naik dan turun.

Akan tetapi, sebagai seorang ibu, dia berusaha untuk tetap kuat dan tegar dalam menjalani kehidupan. Itu semua demi sang buah hati.

"Ya namanya kehidupan, sudah lah mau bagaimana lagi. Yang pasti kan sebagai seorang ibu harus kuat begitu. Karena kalau misalnya aku enggak kuat siapa yang jagain anak-anak," kata Sarwendah.

