Sasa Bagikan 10.000 Ayam Krispi Gratis

jpnn.com, SURABAYA - Sasa Tepung Bumbu meluncurkan event 10.000 Ayam Krispi Ibu Sasa, di Surabaya Town Square, pada Sabtu (13/12).

Acara berskala besar ini bukan sekadar aktivasi, melainkan sebuah deklarasi publik yang bertujuan membuktikan konsistensi dan kualitas dari Sasa Tepung Bumbu Serbaguna, sekaligus berbagi kebahagiaan rasa dengan masyarakat Kota Pahlawan.

Kualitas ayam krispi rumahan seringkali tidak konsisten. Oleh karena itu Sasa hadir untuk mengakhiri keraguan tersebut.

“Filosofi kami sederhana: setiap ibu berhak mendapatkan hasil terbaik tanpa perlu repot. Sasa Tepung Bumbu Serbaguna adalah jaminan krispi, gurih, dan ngebawang dalam setiap gigitan,” ujar Agus Nugraha, Marketing Director PT Sasa Inti.

Dia menambahkan aksi memasak 10.000 ayam ini adalah cara kami membuktikan klaim tersebut di hadapan publik.

"Ini adalah janji bahwa Sasa adalah solusi tuntas untuk ayam krispi yang tidak hanya enak, tetapi juga memiliki kualitas konsisten meski dimasak dalam jumlah sangat besar. Kami ingin setiap warga Surabaya merasakan bedanya," tutur dia.

Acara dibuka dengan Tantangan Masak Kolaborasi 'Masak Bersama' yang melibatkan total 150 Partisipan, gabungan unik antara Influencer dan Ibu Rumah Tangga terpilih.

Setelah sukses diproduksi, tim motoris Sasa segera mendistribusikan Ayam Goreng Ibu Sasa yang krispi dan hangat ini secara gratis kepada masyarakat.