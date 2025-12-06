Sasa Bakso Vaganza, Festival Bakso Legendaris dari Penjuru Indonesia di Satu Tempat

jpnn.com, JAKARTA - Sasa menghadirkan festival kuliner bagi pecinta bakso di Tanah Air melalui event Sasa Bakso Vaganza 2025 – Kelezatan Bakso Dari Suapan Pertama, sebuah festival bakso berskala nasional yang mempertemukan 25 penjual bakso legendaris dari berbagai kota di Indonesia.

Festival ini akan berlangsung selama dua hari dan akan menjadi ruang temu bagi para legenda kuliner serta pecinta bakso dari seluruh penjuru negeri.

Sasa Bakso Vaganza 2025 diselenggarakan pada 6-7 Desember 2025 pukul 09.00–22.00 WIB, berlokasi di Beranda Sarinah Jakarta, Jalan MH Thamrin No. 11 dan dapat dikunjungi secara gratis (FREE ENTRY) oleh seluruh masyarakat.

Bakso merupakan salah satu kuliner paling dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia, hadir sebagai makanan yang menyatukan berbagai lapisan budaya dan generasi.

Melalui Sasa Bakso Vaganza 2025, Sasa ingin mengungkapkan ke para pecinta bakso bahwa Sasa MSG, rahasia bakso lezat dari bakso legendaris di seluruh kota di Indonesia dengan menghadirkan keberagaman bakso legendaris mulai dari cita rasa Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, Sumatra, hingga Sulawesi.

Dalam festival ini Sasa juga menyoroti peran penting Sasa MSG, bumbu yang telah lama menjadi rahasia kelezatan dan konsistensi rasa dari banyak penjual bakso legendaris Indonesia.

Rasa gurih seimbang yang dihasilkan Sasa MSG telah membantu menjaga standar kualitas jutaan mangkok bakso selama puluhan tahun.

“Bakso adalah salah satu ikon kuliner favorit di Indonesia dengan keberagaman bentuk dan rasa yang tersebar di seluruh penjuru kota Indonesia. Namun, tak banyak yang menyadari bahwa setiap daerah menyajikan karakteristik rasa yang unik seperti Bakso Mawardi dari Semarang mulai jualan sejak tahun 1990 dengan kuah bakso gurih dan segar, cocok buat yang suka bakso berkuah bening yang sedap. Selain itu, ada juga bakso legendaris dari Kota Makassar, yaitu Kios Atiraja dengan ciri khas kuah yang segar dan gurih ditambah irisan daun bawang," kata Marketing Director PT Sasa Inti Agus Nugraha.