Sasar Generasi Muda, Digimap Meluncurkan MacBook Neo, Harga Terjangkau

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Digimap, Apple Premium Partner & Authorized Reseller resmi di Indonesia menambah jajaran produknya dengan meluncurkan MacBook Neo di Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Produk baru dari lini MacBook itu merupakan perangkat yang memiliki harga terjangkau dengan balutan desain berwarna.

Meski memiliki harga ramah kantong, tetapi perangkat itu hadir dengan performa tangguh.

GM Marketing Apple Business PT. Map Zona Adiperkasa, Farah Fausa Winarsih mengungkapkan perangkat ini menjadi lini baru yang berbeda dari seri MacBook sebelumnya karena memiliki harga terjangkau.

Menurutnya, antusiasme pasar terhadap produk ini sangat tinggi sejak masa pre-order dibuka.

"Karena, kan, this is the first time ever (Ini adalah pertama kalinya) kami mengeluarkan produk MacBook. Jadi, sebenarnya bisa dibilang new lineup untuk Macbook yang secara harga lebih affordable. Sebelumya ada Macbook Air, Macbook Pro yang segmen marketnya berbeda," ungkap Farah saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat.

Dia menambahkan MacBook Neo ini dirancang untuk menyasar generasi muda mulai dari pelajar hingga mahasiswa.

Desain warna-warni itu, kata dia, menjadi daya tarik utama yang membuat perangkat tersebut tampil berbeda dibandingkan MacBook sebelumnya.