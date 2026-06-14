Sasar konsumen rumah tangga dan pelaku bisnis, FLiFE tampil di Jakarta Fair 2026

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Fair 2026 menjadi destinasi masyarakat untuk berburu produk unggulan, promo menarik, dan pengalaman belanja seru.

Oleh karenanya, produsen FLiFE Indonesia meramaikan ajang tahunan tersebut dengan menghadirkan berbagai solusi produk berkualitas untuk kebutuhan rumah tangga hingga bisnis.

"Tidak hanya menampilkan produk unggulan, kami juga menghadirkan promo eksklusif yang hanya berlaku selama Jakarta Fair berlangsung," kata Vice President FLiFE Indonesia, Nicky, Minggu (14/6).

Di booth FLiFE, pengunjung dapat mengenal lebih dekat beragam produk pendingin ruangan yang praktis, efisien, dan dirancang sesuai kebutuhan konsumen Indonesia.

Ada kesempatan hadiah langsung tanpa diundi, seperti hand mixer dan rice cooker, untuk setiap pembelian dengan nominal tertentu. Selain itu, tersedia berbagai aktivitas interaktif dan permainan berhadiah menarik, hingga diskon spesial 50% untuk pembelian AC FLiFE 0,5 PK.

Salah satu daya tarik utama di booth FLiFE adalah AC FLOO Standard Series, produk unggulan sekaligus salah satu produk terlaris di kategori pendingin ruangan.

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Produk ini banyak dipilih untuk kebutuhan proyek seperti villa, guest house, kos-kosan, hingga area komersial karena menawarkan kenyamanan, kemudahan instalasi, serta fitur yang mendukung penggunaan jangka panjang.

Selain itu, FLiFE juga menampilkan produk air cooler yang menjadi salah satu best seller berkat penggunaannya yang praktis dan fleksibel. Produk ini menjadi pilihan bagi pengunjung yang mencari solusi kesejukan untuk hunian maupun usaha.