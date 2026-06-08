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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Sasar Pasar Premium, DAIKIN Buka Proshop Showroom Baru di Tangerang

Senin, 08 Juni 2026 – 07:42 WIB
Sasar Pasar Premium, DAIKIN Buka Proshop Showroom Baru di Tangerang - JPNN.COM
PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) dan PT Alvamega Mitra Abadi resmi berkolaborasi membuka DAIKIN Proshop Showroom terbaru di kawasan strategis The Icon Business Park, BSD, Tangerang. Foto: dok Daikin

jpnn.com, JAKARTA - PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) dan PT Alvamega Mitra Abadi resmi berkolaborasi membuka DAIKIN Proshop Showroom terbaru di kawasan strategis The Icon Business Park, BSD, Tangerang. 

Presiden Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia Shinji Miyata mengatakan peresmian tersebut menjadi wujud nyata langkah untuk terus memperluas pemasaran AC home central sebagai perangkat solusi tata udara premium DAIKIN yang mengedepankan performa sekaligus unsur estetika.

Dia menjelaskan proshop showroom DAIKIN ke-43 di Indonesia menjadi yang ke-6 untuk area Tangerang.

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“Langkah ekspansi ini menjadi upaya DAIKIN menangkap potensi pasar premium BSD dan wilayah Cisauk,” ungkap Shinji, Minggu (7/6).

Dia berharap kehadiran showroom premium DAIKIN ini akan lebih mempermudah masyarakat untuk mendatangi, berkonsultasi.

“Juga mendapat layanan seputar kebutuhan tata udara premium bagi hunian modern dan bangunan komersial,” ucap Shinji.

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Dia memaparkan produk utama pada setiap DAIKIN Proshop showroom adalah AC home central yang merupakan solusi bagi penggunaan hunian modern dan bangunan light commercial. 

Menurut dia, AC tersebut praktis dengan kemampuan pengoperasian beberapa unit indoor dengan satu unit outdoor.

PT Daikin Airconditioning Indonesia (DAIKIN) dan PT Alvamega Mitra Abadi resmi berkolaborasi membuka DAIKIN Proshop Showroom terbaru di kawasan strategis The Ic

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TAGS   bsd  Daikin  DAIKIN Proshop Showroom  AC  AC Home Central 
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