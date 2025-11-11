Sasar Pekerja Profesional, Lenovo Meluncurkan ThinkPad P Series, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Lenovo resmi meluncurkan jajaran laptop profesional (workstation) terbaru mereka di Indonesia pada Selasa (11/11).

Adapun ketiga laptop premium itu, yakni ThinkPad P16 Gen 3, ThinkPad P1 Gen 8, dan ThinkPad P14s Gen 6.

Ketiga perangkat itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional di berbagai industri, mulai dari manufaktur, arsitektur, teknik, otomotif, hingga hiburan yang tengah bertransformasi menuju era AI dan komputasi intensif.

Sales Director Lenovo Indonesia, Joni Irwanto mengatakan mobile workstation tidak hanya perangkat kerja, tetapi mitra strategis dalam mendorong inovasi lintas industri.

Lenovo berkomitmen menghadirkan solusi yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga cerdas, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata para profesional modern.

"Lini terbaru Lenovo ThinkPad P Series dirancang untuk membantu para profesional di Indonesia melangkah lebih jauh, berinovasi lebih cepat, dan menciptakan dampak nyata di bidangnya,” ungkap Joni Irwanto saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa.

Ketiga mobile workstation terbaru dari Lenovo hadir dengan peningkatan signifikan pada performa berkat prosesor Intel Core Ultra generasi kedua, GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell Generation, sertifikasi ISV, serta kemampuan AI-ready yang semakin optimal.

Kehadiran produk itu menegaskan komitmen Lenovo terhadap visi “Smarter Technology for All” melalui teknologi yang cerdas, inklusif, dan relevan bagi berbagai industri.