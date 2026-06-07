Saskia Chadwick Ungkap Kemiripan dengan Azura dalam Serial Samuel

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Saskia Chadwick memerankan karakter Azura dalam serial terbaru yang berjudul Samuel.

Dia menuturkan bahwa Azura memiliki karakter yang cerewet dan gemar berbincang.

Saskia Chadwick pun merasa senang dapat memerankan karakter tersebut. Sebab, dia memiliki kemiripan dengan Azura, yakni sama-sama banyak bicara dan cerewet

"Aku senang banget memerankan Azura ini, benar-benar senang banget karena aku sebenarnya anaknya banyak ngomong, cerewet, dan suara aku lumayan cempreng juga. Jadi rasanya waktu dapat peran Azura ini punya ruang untuk mengeluarkan itu semua," ungkap Saskia Chadwick di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (5/6) malam.

"Azura ini perannya sangat amat lucu, sangat amat lovable, walaupun kadang dia menyebalkan sekali suaranya, apalagi untuk Baby L," sambungnya.

Menurut Saskia Chadwick, dirinya dan Azura memang memiliki cukup banyak kemiripan dari segi kepribadian.

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Selain sama-sama ceriwis, aktris berusia 19 tahun itu merasa dirinya dan Azura juga memiliki sisi manjanya masing-masing.

"Saski merasa sih mungkin Saski sama Azura lumayan banyak miripnya. Kami sama-sama berisik, kami sama-sama manja mungkin," jelasnya.