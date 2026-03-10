Close Banner Apps JPNN.com
Sassuolo Dipukul Lazio di Injury Time, Jay Idzes Sampai Bilang Begini

Selasa, 10 Maret 2026 – 12:00 WIB
Sassuolo Dipukul Lazio di Injury Time, Jay Idzes Sampai Bilang Begini - JPNN.COM
Bek Timnas Indonesia Jay Idzes (paling kanan) dalam sebuah pertandingan bersama Sassuolo. Foto: Instagram/JayIdzes.

jpnn.com - Jay Idzes menjadi saksi kekalahan menyakitkan yang diterima Sassuolo ketika bertamu ke markas Lazio pada pekan ke-28 Serie A.

Bermain di Stadion Olimpico, Roma, Selasa (10/3/2026), Sassuolo sebenarnya sempat memberikan perlawanan.

Namun, gol dramatis di penghujung laga membuat mereka harus menelan kekalahan menyakitkan.

Idzes yang turun sejak menit awal di jantung pertahanan bersama Tarik Muharemovic menilai Sassuolo tampil jauh dari harapan, terutama pada awal pertandingan.

"Kami menyudahi pertandingan tanpa poin, ini memalukan," ucap bek Timnas Indonesia di laman resmi klub.

Sassuolo langsung berada dalam tekanan sejak peluit awal dibunyikan.

Pertandingan baru berjalan dua menit, Lazio berhasil membuka keunggulan lewat Daniel Maldini yang memanfaatkan kemelut di depan gawang.

Tertinggal cepat membuat Sassuolo mencoba bangkit. Upaya itu membuahkan hasil pada menit ke-35 melalui gol Armand Lauriente yang membuat kedudukan kembali imbang.

