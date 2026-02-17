Satgas Damai Cartenz Ringkus 4 Anggota KKB Anak Buah Elkius Kobak di Dekai

jpnn.com, JAYAPURA - Satgas Ops Damai Cartenz berhasil menangkap empat anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Elkius Kobak di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Penangkapan ini dilakukan menyusul serangkaian aksi kekerasan yang meresahkan warga di wilayah tersebut.

Kasatgas Humas Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo mengatakan Satgas Damai Cartenz menangkap dari empat orang yang ditangkap dua orang di antaranya sudah teridentifikasi terlibat dalam aksi pembakaran ruang kelas di SMAN2 Dekai yang dilakukan Sabtu (14/2) .

"Dua orang yang teridentifikasi terlibat dalam aksi kekerasan yaitu GW dan EH," kata Kombes Yusuf kepada Antara, di Jayapura, Selasa.

Dikatakan, sedang dua anggota KKB yang diamankan yakni BW (25) dan HM (23) hingga kini masih terus didalami untuk memastikan keterlibatan mereka .

"Penyidik masih terus melakukan penyelidikan guna memastikan mereka terlibat dalam kasus apa saja," kata Kombes Yusuf.

Ketika ditanya tentang apakah pelaku penembakan terhadap pesawat Smart Air di Korowai sudah ada yang ditangkap, Kombes Yusuf mengatakan, hingga kini belum ada yang ditangkap.

Tim penegakan hukum masih terus melakukan pengejaran guna menangkap para pelaku yang juga anggota KKB, kata Kombes Yusuf Sutejo.