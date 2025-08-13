Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Satgas Pemberantasan Penyelundupan Gagalkan Masuknya Ribuan Koli Barang Ilegal di Jambi

Rabu, 13 Agustus 2025 – 16:17 WIB
Satgas Pemberantasan Penyelundupan Gagalkan Masuknya Ribuan Koli Barang Ilegal di Jambi - JPNN.COM
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama saat menyampaikan keberhasilan Satgas Pemberantasan Penyelundupan menggagalkan masuknya ribuan koli barang ilegal di Pelabuhan Rakyat Taman Raja, Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAMBI - Bea Cukai bersama unsur gabungan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil menggagalkan upaya pemasukan ribuan koli barang ilegal di Pelabuhan Rakyat Taman Raja, Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Operasi ini menjadi bukti nyata efektivitas pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan dalam memperkuat pengawasan perbatasan dan jalur laut rawan penyelundupan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama menyatakan keberhasilan ini adalah hasil sinergi erat antarinstansi.

Baca Juga:

"Pencegahan pemasukan barang ilegal ini menunjukkan bahwa sinergi antara Bea Cukai, BIN, BAIS, TNI, dan Polri berjalan efektif," kata Djaka dalam keterangannya, Rabu (13/8).

Menurut Djaka, Satgas Pemberantasan Penyelundupan menjadi payung koordinasi yang memperkuat langkah bersama dalam melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan ekonomi negara.

Penindakan ini berawal dari informasi intelijen yang diterima oleh Bea Cukai akan adanya pemasukan barang impor ilegal melalui jalur laut di wilayah Jambi.

Baca Juga:

Menindaklanjuti informasi tersebut, Bea Cukai melakukan pendalaman informasi bersama tim gabungan BIN, BAIS, TNI dan Polri sejak awal Agustus 2025.

Pada Minggu (10/8), tim gabungan mendapati dua kapal kayu asal Port Klang, Malaysia, yang bersandar di Pelabuhan Rakyat Taman Raja, Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menyampaikan keberhasilan Satgas Pemberantasan Penyelundupan menggagalkan masuknya ribuan koli barang ilegal di Jambi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Satgas Pemberantasan Penyelundupan  Bea Cukai  Barang Ilegal  BIN  BAIS  TNI  Polri  Djaka Budhi Utama  Penyelundupan 
BERITA SATGAS PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp