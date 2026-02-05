Satgas Saber Pelanggaran Pangan 2026 Memperketat Pengawasan Menjelang Ramadan

jpnn.com - JAKARTA – Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan 2026 menggencarkan dan memperketat pengawasan untuk memperkuat langkah penstabilan harga pangan pokok strategis menjelang dan selama Ramadan hingga Idulfitri 2026.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, yang juga Menteri Pertanian, mengungkapkan terdapat perubahan pendekatan dalam pengendalian harga pangan tahun ini.

Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan intervensi pasar dan imbauan, tetapi juga memperkuat langkah penindakan terhadap pelanggaran.

"Kalau dahulu, intervensi pasar dan imbauan. Alhamdulillah, tahun lalu, 2025 relatif stabil. Kemudian Nataru, alhamdulillah relatif stabil juga. Untuk sekarang, intervensi pasar dan penindakan," kata Amran di Komisi IV DPR RI, Jakarta (3/2).

"Jadi, kami sampaikan bagi seluruh pelaku usaha pangan strategis, di tahun ini akan ada penindakan bila yang melanggar. Bukan lagi imbauan seperti tahun sebelumnya. Menghadapi Ramadan ini, kondisi masih stabil. Alhamdulillah," imbuhnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi pangan pada Januari 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan Desember 2025. Inflasi pangan secara tahunan yang sebelumnya mencapai 6,21 persen pada Desember 2025, berhasil ditekan menjadi 1,14 persen pada Januari 2026.

Baca Juga: Mentan Sebut Food Estate Merauke Dorong Percepatan Infrastruktur Papua Selatan

Capaian tersebut menjadi salah satu tingkat inflasi pangan terendah pada awal Ramadan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2022, inflasi pangan awal Ramadan tercatat sebesar 5,48 persen, disusul 5,83 persen pada 2023. Bahkan pada 2024, inflasi pangan awal Ramadan sempat menyentuh 10,33 persen. Sementara itu, inflasi pangan awal Ramadan 2025 berada di level 0,37 persen dan pada awal Ramadan 2026 tercatat sebesar 1,14 persen.