JPNN.com - Nasional - Humaniora

Satgas TNI Rampungkan Perbaikan Jembatan Gantung di Paluta, Akses Antardesa Kembali Pulih

Minggu, 08 Februari 2026 – 20:09 WIB
Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam I/Bukit Barisan memperbaiki jembatan gantung di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. ANTARA/HO-Pendam I/Bukit Barisan.

jpnn.com, MEDAN - Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam I/Bukit Barisan (BB) menyelesaikan perbaikan jembatan gantung di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara.

Jembatan ini merupakan akses krusial yang menghubungkan Desa Purba Sinomba dengan Desa Pagaran Tonga di Kecamatan Padang Bolak.

Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap rehabilitasi jembatan tersebut merupakan bukti komitmen TNI AD melalui Satgas Gulbencal Kodam I/BB dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kami berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga, serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas,” ujarnya.

Kapendam mengatakan kegiatan rehabilitasi jembatan itu dilaksanakan Satgas Koramil 05/Padang Bolak Kodim 0212/Tapanuli Selatan bersama personel Denzibang, para pekerja/tukang, serta masyarakat setempat.

"Sejak awal pelaksanaan, kegiatan difokuskan pada pemulihan struktur jembatan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna," ucapnya.

Ia mengatakan pekerjaan yang telah diselesaikan yakni pemasangan gelagar, lantai jembatan berbahan plat besi, serta pengecatan tiang dan pagar jembatan.

"Seluruh papan lantai lama yang sebelumnya telah lapuk termakan usia diganti secara menyeluruh untuk memperkuat konstruksi jembatan," ucapnya.

