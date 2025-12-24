Satgas PKH Selamatkan Keuangan Negara Rp 6,6 Triliun, Prabowo Merespons Begini

Rabu, 24 Desember 2025 – 20:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan laporan capaian hasil Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penyelamatan keuangan negara 2025.

Penyerahan itu digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu (24/12).

Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan hingga saat ini Satgas PKH telah menguasai kembali kawasan hutan dengan total luasan mencapai 4.081.560,58 hektare.

Baca Juga: Menterinya Prabowo Beberkan Persaingan Produk China vs UMKM Indonesia

Menurut dia, Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 893.002,383 hektare.

Kawasan tersebut terdiri atas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 240.575,383 hektare dari 124 subjek hukum yang tersebar di enam provinsi, yang diserahkan melalui Kementerian Keuangan, Danantara, hingga dikelola oleh Agrinas.

Lalu, kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektare yang tersebar di sembilan provinsi untuk diserahkan kepada Kementerian Kehutanan guna dilakukan pemulihan kembali hutan.

Baca Juga: Komisi VII DPR Dukung Rencana Prabowo Mengadakan Tim Arsitektur Perkotaan

Selain penguasaan kembali kawasan hutan, Jaksa Agung juga melaporkan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif.

Pada kesempatan tersebut diserahkan uang negara dengan total nilai Rp 6.625.294.190.469,74.