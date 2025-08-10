Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Satlantas Polresta Pekanbaru Tertibkan Parkir Liar Dalang Kemacetan di Depan Mall SKA

Minggu, 10 Agustus 2025 – 00:20 WIB
Petugas Satlantas Polresta Pekanbaru menertibkan parkir liar di depan Mall SKA Pekanbaru. Foto: Polresta Pekanbaru

jpnn.com, PEKANBARU - Satlantas Polresta Pekanbaru merespons keluhan masyarakat dengan menertibkan parkir liar yang kerap menimbulkan kemacetan di Jalan Tuanku Tambusai, tepatnya depan Mall SKA, Sabtu malam (9/8/2025).

Penertiban tersebut dilakukan setelah petugas mendapati sejumlah pengendara yang memarkir sepeda motornya di bahu jalan.

Hal itu mengakibatkan arus lalu lintas menjadi macet.

Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan bahwa penindakan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait kemacetan di depan Mall SKA, terutama pada malam akhir pekan,” kata AKP Satrio, Sabtu malam.

Setelah ditelusuri ternyata salah satu penyebabnya adalah parkir liar di bahu jalan.

“Untuk itu, kami melakukan penertiban agar jalan kembali lancar dan tertib,” ujar AKP Satrio.

Dia menegaskan pihaknya akan rutin melakukan patroli dan penertiban di titik-titik rawan pelanggaran serupa.

Respons keluhan masyarakat, Satlantas Polresta Pekanbaru tertibkan parkir liar dalang kemacetan di depan Mall SKA.

