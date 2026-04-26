Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Satreskrim Tangkap 2 Pembegal Anggota Polri di Palembang

Minggu, 26 April 2026 – 14:15 WIB
Ilustrasi begal. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - PALEMBANG - Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap dua pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap seorang anggota Polri berinisial DS (53).

Kedua pelaku berinisial Y (47) dan T (39), warga Kota Palembang, itu ditangkap tanpa perlawanan.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Musa Jedi Permana mengatakan proses penangkapan dilakukan pada Rabu 22 April 2026 dini hari. 

"Tim menyergap kedua tersangka di kediaman masing-masing tanpa perlawanan (dari tersangka)," kata Jedi, Minggu (26/4).

Menurut dia, penangkapan kedua pelaku bermula dari laporan korban.

Adapun korban DS menjadi sasaran pembegalan saat berjalan kaki bersama rekannya menuju sebuah hotel di kawasan POM IX pada pertengahan Februari 2026.

Dua pelaku yang berboncengan dengan sepeda motor tiba-tiba mendekati korban dan merampas tas milik korban secara paksa.

"Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp 10 juta, meliputi telepon genggam, dokumen penting, serta uang tunai," ungkapnya. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembegal Polisi  Anggota Polri  Begal  Polrestabes Palembang  curas  Polisi  Polda Sumsel 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp