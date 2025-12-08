Satria Muda Bandung Datangkan 2 Pemain Asing Baru, Ada Veteran NBA

Senin, 08 Desember 2025 – 14:58 WIB

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung mengumumkan dua pemain asing baru untuk IBL 2026.

Nama pertama yang diumumkan punya reputasi besar di NBA yaitu Jalen Jones.

Pebasket kelahiran 27 Mei 1993 itu tercatat pernah bermain untuk New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, dan Cleveland Cavaliers.

Alumnus Texas A&M tersebut mengaku senang bisa bergabung dengan tim asal kota Kembang.

Dengan pengalaman yang dimiliki diharapkan pemain yang berposisi sebagai power forward itu bisa membantu SM Bandung kembali raih gelar juara setelah puasa hampir tiga musim.

“Sangat excited bergabung dengan Satria Muda. Tim yang punya sejarah panjang dan pemain berbakat.”

“Tentu saya tidak sabar untuk turun ke arena dengan jersei SM dan juara jelas menjadi tujuan saya,” ungkap Jalen.

Satu lagi pemain asing baru yang diumumkan yaitu di posisi guard yaitu Jordan Ivy-Curry.