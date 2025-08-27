Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Basket

Satria Muda Bandung Kembali Bertemu Dewa United di Final IBL All Indonesian 2025

Rabu, 27 Agustus 2025 – 02:02 WIB
Pemain Satria Muda Bandung, Yudha Saputera saat berlaga dalam IBL All Indonesian 2025 di GOR Indoor Manahan, Solo, Selasa (26/8). Foto: Dok. IBL Indonesia

jpnn.com, SOLO - Tim basket Satria Muda Bandung dipastikan akan melawan Dewa United Banten dalam partai final IBL All Indonesian 2025.

Kepastian didapatkan setelah skuad asuhan Youbel Sondakh itu mengalahkan Hangtuah Jakarta dengan skor 86-58 dalam laga yang digelar di GOR Indoor Manahan, Solo, Selasa (26/8).

Pencapaian itu mengulang prestasi Satria Muda Bandung musim lalu dengan tembus final turnamen yang memperebutkan piala Menpora RI tersebut.

Tahun lalu Satria Muda harus puas menjadi runner up setelah kalah dari Pelita Jaya dengan skor 1-2 dalam sistem best of three series.

Di samping itu, kejutan dibuat Dewa United dengan melangkah ke final IBL All Indonesian 2025.

Juara bertahan IBL tersebut datang dengan komposisi mayoritas pemain muda.

Ramuan strategi pelatih Ramiro Diaz Cuello berjalan dengan baik setelah mengalahkan Pelita Jaya di semifinal dengan skor 71-63.

Dengan hasil tersebut, Satria Muda akan kembali jumpa Dewa United pada partai final.

