Satria Muda Bandung Punya Nahkoda Baru, Djordje Jovicic Gantikan Youbel Sondakh

jpnn.com, BANDUNG - Musim baru Indonesia Basketball League (IBL) 2026 sebentar lagi akan dimulai.

Satria Muda Bandung melakukan restrukturisasi tim dengan menunjuk tim kepelatihan dan manajemen baru.

Pada Senin (1/12/2025), pemilik 12 gelar juara itu secara resmi mengumukan barisan tim kepelatihan dan manajemen baru untuk mengarungi IBL yang akan dimulai pada 10 Januari nanti.

Dalam pengumumannya yang dilakukan di Graha Persib, Kota Bandung, Satria Muda resmi menunjuk pelatih asar Serbia, Djordje Jovicic sebagai pelatih kepala baru menggantikan Youbel Sondakh.

"Satria Muda adalah tim dengan trofi terbanyak di Indonesia, dan setiap pelatih akan merasa terhormat menjadi bagian dari klub yang bersejarah dan sukses seperti ini."

"Saya berterima kasih atas kepercayaan ini dan ingin berkontribusi membangun era keunggulan berikutnya di Bandung." kata Djordje, dikutip Selasa (2/12).

Baca Juga: Satria Muda Bandung Kembali Bertemu Dewa United di Final IBL All Indonesian 2025

Sebelum bergabung dengan Satria Muda Bandung, Djordje sempat melatih Pelita Jaya Jakarta, kemudian berkiprah sebagai pelatih Beikong Fly Dragons (China), Partizan U-18 pada 2021-2022 hingga asisten pelatih Timnas Basket Serbia U-20.

"Salah satu fondasi terpenting tim mana pun adalah karakter. Itulah sebabnya kami harus membangun skuad yang diisi oleh pemain-pemain yang memiliki mentalitas, disiplin, dan etos kerja yang kuat."