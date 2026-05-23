Satria Muda Jaga Asa Kawinkan Gelar dengan Persib Bandung Seusai Gebuk Hangtuah Jakarta

Sabtu, 23 Mei 2026 – 22:32 WIB

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung membuka playoff IBL 2026 dengan kemenangan atas Hangtuah Jakarta.

Bertandang ke GOR Ciracas, Sabtu (23/5/2026), skuad asuhan Djordje Jovicic itu menang dengan skor 96-80.

Pada laga ini, Niven Glover menjadi bintang kemenangan Satria Muda Bandung setelah menyumbang 28 angka.

Pemain Satria Muda lainnya yang juga tampil gemilang ialah Jalen Jones dengan torehan 27 poin dan 11 rebound.

Adapun Giorgi Bezhanishvili turut bersinar setelah mencatatkan 24 poin dan 12 rebound.

Pelatih Satria Muda Djordje Jovicic mengaku senang akhirnya tim asuhannya mampu meraih kemenangan di GOR Ciracas.

Maklum, berdasarkan rekor pertemuan, Satria Muda dua kali kalah di arena berkapasitas 3 ribu penonton itu.

Pada pertemuan terakhir di babak reguler, Abraham Damar Grahita dan kolega bahkan harus menyerah dengan skor 62-70.