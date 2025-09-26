Close Banner Apps JPNN.com
Satria Muda Legawa Melepas Ali Bagir ke Liga Jepang, Siapa Penggantinya?

Jumat, 26 September 2025 – 16:57 WIB
Pebasket Ali Bagir saat berlaga pada ajang IBL 2022 bersama Satria Muda. Foto: Dokumentasi Satria Muda

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Satria Muda Bandung legawa melepas Ali Bagir yang akan barkerier di kompetisi basket Jepang.

Pemain kelahiran 4 Juli 2000 itu mendapatkan kontrak selama satu musim bermain di tim Shinagawa City.

Pelatih Satria Muda, Youbel Sondakh mengungkapkan bahwa pemain jebolan Indonesia Patriots di IBL 2021 tersebut bermain lebih baik ketimbang musim sebelumnya.

Tercatat statistiknya rerata poinnya meningkat dengan musim lalu mencapai 5,3 poin per pertandingan.

Dengan memiliki postur mencapai 193 cm, Youbel berharap alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia tersebut bisa berkembang di kompetisi Negeri Sakura.

“Kontribusi Bagir tiap tahunnya selalu meningkat, apalagi musim kemarin dia beberapa kali mendapatkan momen krusial dalam tim.”

“Bakatnya merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Dia punya size, length, fisik, kemampuan shooting, dan terutama kemauan untuk terus berkembang. Itu modal terbesar untuk bisa bertahan di Jepang,” ujar Youbel.

Kehilangan Bagir membuat Satria Muda bakal mencari pengganti yang sepadan.

