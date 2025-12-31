Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Satria Muda Pertamina Perkenalkan Skuad dengan Identitas Baru

Selasa, 06 Januari 2026 – 00:20 WIB
Satria Muda Pertamina Perkenalkan Skuad dengan Identitas Baru - JPNN.COM
Satria Muda Pertamina memperkenalkan skuad dan jersei resmi menjelang kompetisi IBL 2026 di GOR C-Tra, Kota Bandung, Senin (5/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Satria Muda Pertamina Bandung memperkenalkan skuad baru dan jersei resmi untuk menyambut kompetisi Indonesia Basketball League (IBL) 2026.

Skuad anyar ini hadir dengan identitas Bandung yang mulai mengakar, serta tekad untuk kembali bersaing di level tertinggi.

Pengenalan 16 pemain, official tim, dan jersei dilaksanakan di GOR C-Tra, Kota Bandung, pada Senin (5/1/2026).

Baca Juga:

Managing Director Satria Muda Pertamina Bandung Christian Ronaldo Sitepu mengatakan arah klub di musim 2026 ini sebagai momentum untuk melanjutkan konsistensi prestasi.

Bandung yang dikenal sebagai 'City of Champions' melalui prestasi olahraganya jadi semangat Satria Muda untuk bisa merebut juara di musim ini.

"Kami sangat optimistis dengan komposisi tim, staf pelatih, dan seluruh elemen klub di musim 2026. Satria Muda kini benar-benar menjadi bagian dari Kota Bandung," kata Ronaldo.

Baca Juga:

Musim ini, Satria Muda Pertamina di nakhodai oleh pelatih baru asal Serbia, Djordje Jovicic.

Pelatih yang pernah menangani Pelita Jaya musim 2023 lalu itu akan menjalani musim pertamanya di Bandung.

Satria Muda Pertamina Bandung memperkenalkan skuad baru dan jersei resmi untuk menyambut kompetisi Indonesia Basketball League (IBL) 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Satria Muda  Satria Muda Pertamina  IBL  IBL 2026 
BERITA SATRIA MUDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp