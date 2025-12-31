Satria Muda Pertamina Perkenalkan Skuad dengan Identitas Baru

Selasa, 06 Januari 2026 – 00:20 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Satria Muda Pertamina Bandung memperkenalkan skuad baru dan jersei resmi untuk menyambut kompetisi Indonesia Basketball League (IBL) 2026.

Skuad anyar ini hadir dengan identitas Bandung yang mulai mengakar, serta tekad untuk kembali bersaing di level tertinggi.

Pengenalan 16 pemain, official tim, dan jersei dilaksanakan di GOR C-Tra, Kota Bandung, pada Senin (5/1/2026).

Managing Director Satria Muda Pertamina Bandung Christian Ronaldo Sitepu mengatakan arah klub di musim 2026 ini sebagai momentum untuk melanjutkan konsistensi prestasi.

Bandung yang dikenal sebagai 'City of Champions' melalui prestasi olahraganya jadi semangat Satria Muda untuk bisa merebut juara di musim ini.

"Kami sangat optimistis dengan komposisi tim, staf pelatih, dan seluruh elemen klub di musim 2026. Satria Muda kini benar-benar menjadi bagian dari Kota Bandung," kata Ronaldo.

Musim ini, Satria Muda Pertamina di nakhodai oleh pelatih baru asal Serbia, Djordje Jovicic.

Pelatih yang pernah menangani Pelita Jaya musim 2023 lalu itu akan menjalani musim pertamanya di Bandung.