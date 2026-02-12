Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Satu Abad di Indonesia, Jemaat Ahmadiyah Serukan Solidaritas Kemanusiaan

Kamis, 12 Februari 2026 – 18:41 WIB
Jemaat Ahmadiyah Indonesia menyelenggarakan Talkshow & Roadshow Bedah Buku bertajuk "Muslim Ahmadiyah dan Indonesia: 100 Tahun Keberagaman dan Kerja Kemanusiaan" di di Hotel Remcy, Makassar, Selasa (10/2). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menyelenggarakan Talkshow & Roadshow Bedah Buku bertajuk "Muslim Ahmadiyah dan Indonesia: 100 Tahun Keberagaman dan Kerja Kemanusiaan" di Hotel Remcy, Makassar, Selasa (10/2).

Acara terselenggara hasil kerja sama dengan komunitas Gusdurian Makassar dan Jalin Harmoni Sulawesi Selatan

Acara yang menandai kiprah Ahmadiyah selama 100 tahun di Nusantara dihadiri oleh 100 orang terdiri dari tokoh agama, akademisi, aktivis kemanusiaan, dan perwakilan pemerintah.

Buku antologi yang dibedah merupakan karya yang merekam testimoni dari 100 tokoh nasional mengenai kiprah Ahmadiyah. 

Amir Daerah JAI Sulawesi Selatan, Barat, dan Tengah, Ashraf Ahmad Muhiddin, menjelaskan kegiatan bertujuan untuk mempertegas komitmen JAI dalam merawat kebhinekaan melalui moto yang konsisten digaungkan: Love for All, Hatred for None.

Dia juga menjelaskan kehadiran Ahmadiyah di Indonesia Timur bukan sekadar eksistensi keagamaan, melainkan bagian dari denyut nadi masyarakat melalui berbagai bakti kemanusiaan inklusif, seperti donor mata rutin dan bantuan bencana.

“Meskipun sering menghadapi persekusi, Jemaat Ahmadiyah secara konsisten memilih jalan damai dan tidak pernah membalas dengan kekerasan, meneladani akhlak Rasulullah SAW,” ujar Ashraf dikutip jpnn.com, Kamis (12/2).

Sementara itu, Akademisi terkemuka, Prof. Dr. KH. Afifuddin Harissa, Lc., M.Ag., menyoroti bahwa toleransi di Indonesia sering kali masih berhenti pada taraf slogan. 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia menyelenggarakan Talkshow & Roadshow Bedah Buku bertajuk Muslim Ahmadiyah dan Indonesia: 100 Tahun Keberagaman dan Kerja Kemanusiaan

