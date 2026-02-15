Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Satu Assist Lawan Persebaya, Ryo Matsumura Kirim Pesan Penting ke Persija

Minggu, 15 Februari 2026 – 06:29 WIB
Satu Assist Lawan Persebaya, Ryo Matsumura Kirim Pesan Penting ke Persija - JPNN.COM
Ilustrasi Ryo Matsumura saat diperkenalkan manajemen Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pertengahan Super League 2025/26. Foto: Dokumentasi Bhayangkara FC

jpnn.com - JAKARTA - Ryo Matsumura memberikan pembuktian saat mendapatkan kesempatan bermain di Bhayangkara Presisi Lampung FC jumpa Persebaya Surabaya pada pekan ke-21 Super League 2025/26.

Bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (14/2) pemain kelahiran 15 Juni 1994 itu menjadi aktor penting kemenangan Bhayangkara FC dengan skor 2-1.

Jebolan Vissel Kobe tersebut mampu mencatatkan satu assist matang untuk Moussa Sidibe pada menit ke-45+2, yang seolah menjadi pesan penting untuk Persija Jakarta.

Baca Juga:

Gol tersebut menjadi pelengkap kemenangan tim milik Kepolisian RI tersebut setelah sebelumnya dibuka oleh tandukan Bernard Doumbia di menit ke-26.

Mungkin banyak penggemar kemudian menyayangkan langkah Persija Jakarta meminjamkan pemain asal Kyoto tersebut ke tim berjuluk The Guardians itu.

Pasalnya, gaya permainan Ryo sangat ngotot dan hal tersebut dibutuhkan oleh Persija yang kadang terlihat buntu dalam membongkar pertahanan lawan.

Baca Juga:

Pada pertengahan musim manajemen Macan Kemayoran sejatinya sempat menawarkan mantan penggawa Persis Solo itu ke Arema FC.

Akhirnya pemain berusia 31 tahun tersebut lebih memilih bergabung dengan Bhayangkara yang kini dilatih oleh Paul Munster.

Ryo Matsumura memberikan satu assist penting saat mendapatkan kesempatan bermain di Bhayangkara Presisi Lampung FC jumpa Persebaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ryo Matsumura  Bhayangkara FC  Persija Jakarta  Persebaya  Super League 
BERITA RYO MATSUMURA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp