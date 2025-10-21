Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Satu Dekade Inisiatif Keberlanjutan, MIX MarComm Angkat Perubahan Perilaku Masyarakat

Selasa, 21 Oktober 2025 – 13:56 WIB
Satu Dekade Inisiatif Keberlanjutan, MIX MarComm Angkat Perubahan Perilaku Masyarakat
Penganugerahan Indonesia’s Best Corporate Sustainability Initiatives 2025. Foto dok. MIX MarComm

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki satu dekade penyelenggaraan parade inisiatif keberlanjutan korporasi, Majalah MIX MarComm tahun ini mengusung tema tentang kontribusi perusahaan terhadap perubahan perilaku masyarakat menuju arah yang lebih baik.

Tema tersebut dipilih lantaran 50% peserta ajang Indonesia’s Best Corporate Sustainability Initiatives (IBCSI) 2025 yang masuk ke meja panitia, bergenre Cause Promotion dan Social Marketing.

Dua pendekatan yang fokus pada kampanye perubahan perilaku masyarakat di bidang sosial, lingkungan, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Untuk mengukur efektivitas kampanye perubahan perilaku tersebut, panitia menggandeng Ivosights, pemilik Ripple10 Digital Listening Tools.  

“Pengukuran ini membantu menilai jangkauan dan tingkat keterlibatan (engagement) kampanye di dunia maya. Kampanye dengan Engagement Index tertinggi kami nilai paling berhasil mendukung gerakan perubahan perilaku,” kata Pemimpin Redaksi Majalah MIX MarComm, Lis Hendriani, Selasa (21/10).

Lis menyebutkan, isu kontribusi korporasi terhadap perubahan perilaku masyarakat ini tidak hanya menjadi cover story edisi terbaru MIX MarComm.

Namun, topik tersebut juga menjadi bahasan utama dalam Sharing Session yang digelar bersamaan dengan penganugerahan Indonesia’s Best Corporate Sustainability Initiatives 2025 di Auditorium LSPR Communication & Business Institute, Jakarta.

"Kami kelompokkan tujuh kategori inisiatif keberlanjutan, terdiri atas lima kategori klasik sesuai konsep Philip Kotler dan Nancy Lee, ditambah dua kategori tambahan hasil pengembangan terbaru, yaitu Circular Economy dan Creating Shared Value (CSV)," ucapnya.

Parade satu dekade inisiatif keberlanjutan, MIX MarComm angkat tema perubahan perilaku masyarakat

