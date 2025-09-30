Satu Hari Menjelang Jumpa Bangkok United, Persib Masih Cari Kepastian soal Skuad Inti

Selasa, 30 September 2025 – 06:32 WIB

jpnn.com - Persib Bandung langsung menggeber persiapan setelah mendarat di Thailand untuk menghadapi laga penting melawan Bangkok United pada ajang AFC Champions League Two (ACL Two) 2025/26.

Skuad asuhan Bojan Hodak sudah menggelar latihan di Lapangan Yamaoka Hanasaka Academy, Senin (29/9/2025) sore.

Meski baru tiba di Bangkok sehari sebelumnya, para pemain tetap mengikuti program latihan yang diawali dengan pemulihan kebugaran.

Hodak kemudian mengalihkan fokus ke sesi taktikal untuk mematangkan strategi menghadapi tim tuan rumah.

Bayang-Bayang Absennya Berguinho

Namun, Persib belum bisa berlatih full skuad. Gelandang asal Brasil Rosembergne “Berguinho” da Silva masih harus menjalani latihan terpisah untuk memulihkan cedera yang dideritanya.

Kondisi ini jelas menjadi perhatian khusus mengingat peran Berguinho sangat vital bagi Maung Bandung.

Persib masih memiliki satu sesi latihan resmi pada Selasa (30/9/2025) di Stadion BG Pathum Thani, tempat duel krusial kontra Bangkok United akan digelar keesokan harinya, Rabu (1/10/2025).

Waktu Persiapan yang Terbatas

Beckham Putra dan kolega datang ke Bangkok setelah menjalani laga padat di BRI Super League 2025/26.