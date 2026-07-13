SATU Indonesia Awards 2026: Astra Ajak Generasi Muda NTB Jadi Agen Perubahan

jpnn.com, MATARAM - PT Astra International Tbk (Astra) terus mendorong generasi muda untuk menghadirkan inovasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards.

Mataram menjadi kota terakhir dalam rangkaian Bincang Inspiratif 17th SATU Indonesia Awards 2026 yang diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan bertema "Terhubung Dalam Aksi" ini menjadi ruang berbagi pengalaman bagi generasi muda, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan para penggerak perubahan dalam mengembangkan berbagai inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Roadshow tersebut juga dimanfaatkan Astra untuk mengajak masyarakat mengenali sekaligus mendaftarkan sosok-sosok muda yang telah memberikan kontribusi nyata di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, maupun teknologi melalui 17th SATU Indonesia Awards 2026.

Pemilihan Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi dilatarbelakangi oleh besarnya potensi generasi muda di provinsi tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), provinsi tersebut memiliki sekitar 1,81 juta penduduk usia muda.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi NTB pada Triwulan I 2026 tercatat mencapai 13,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga dinilai memiliki modal demografi dan ekonomi yang kuat untuk melahirkan inovasi berbasis masyarakat.

Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Abul Chair yang mewakili Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri. Hadir pula juri SATU Indonesia Awards 2026, yakni Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan Tri Mumpuni, Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk Arif Zulkifli, Pegiat Seni sekaligus Pendiri Yayasan Dian Sastrowardoyo Dian Sastrowardoyo, Head of Corporate Communications Astra Windy Riswantyo, serta penerima SATU Indonesia Awards 2023 Bidang Teknologi Reza Permadi.

Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan, SATU Indonesia Awards tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi generasi muda, tetapi juga terus dikembangkan agar mampu melahirkan dampak yang lebih luas melalui kolaborasi dengan Desa Sejahtera Astra.