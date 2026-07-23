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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Satu Jenazah Laki-Laki Ditemukan di Kepulauan Sabalana, Korban Jiwa KM Nurul Salsa Bertambah

Kamis, 23 Juli 2026 – 22:10 WIB
Satu Jenazah Laki-Laki Ditemukan di Kepulauan Sabalana, Korban Jiwa KM Nurul Salsa Bertambah - JPNN.COM
Tim SAR gabungan mengangkut kantong jenazah yang diduga korban KM Nurul Salsa dari KN SAR Kamajaya setibanya di Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/7/2026). Foto: ANTARA/Arnas Padda

jpnn.com, MAKASSAR - Korban jiwa tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa bertambah menjadi empat orang setelah Tim SAR Gabungan kembali menemukan satu jenazah laki-laki di sebelah timur laut Pulau Matallang, Kepulauan Sabalana, Laut Flores, Kamis (23/7).

Penemuan jasad keempat ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Makassar, Andi Sultan, pada Kamis siang. Jenazah tersebut langsung dipindahkan ke kapal rescue utama demi penanganan medis dan evakuasi lanjutan.

"Siang ini, Tim RIB KN SAR Pacitan berhasil mengevakuasi satu jenazah berjenis kelamin laki-laki di sebelah timur laut Pulau Matallang, sekitar 100 meter dari bibir pantai. Jenazah telah dievakuasi, selanjutnya dibawa menuju KN SAR Pacitan untuk penanganan lebih lanjut," kata Andi Sultan.

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Hingga saat ini, Tim SAR Gabungan masih terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh unsur terkait mengenai lokasi penyerahan jenazah untuk memulai proses identifikasi.

Pihak berwenang belum dapat memastikan apakah korban akan dibawa langsung ke Kota Makassar atau dievakuasi terlebih dahulu ke Posko Benteng di Kabupaten Kepulauan Selayar.

"Keputusan tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil koordinasi di lapangan dengan mempertimbangkan aspek operasional dan proses identifikasi korban," tuturnya .

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Dengan adanya penemuan tersebut, Tim SAR Gabungan berharap proses identifikasi dapat segera dilakukan sehingga identitas korban dapat dipastikan dan disampaikan kepada pihak keluarga. 

Sementara untuk Operasi SAR pencarian terhadap korban lainnya tetap dilanjutkan sesuai rencana operasi dengan mengoptimalkan penyisiran di wilayah Kepulauan Sabalana dan sekitarnya.

Korban jiwa tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa bertambah menjadi empat orang setelah Tim SAR Gabungan kembali menemukan satu jenazah lagi, Kamis (23/7).

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TAGS   KM Nurul Salsa  Korban jiwa KM Nurul Salsa  KM Nurul Salsa tenggelam  Tragedi KM Nurul Salsa 
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