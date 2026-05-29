JPNN.com - Daerah

Satu Keluarga Tewas dalam Tenda Glamping di Temanggung, Polisi Ungkap Fakta Ini

Jumat, 29 Mei 2026 – 13:38 WIB
Kasat Reskrim Polres Temanggung, Iptu I Komang Mahendra Deputra memberi penjelasan kepada wartawan di Temanggung, Jumat (29/5). ANTARA/Heru Suyitno

jpnn.com - Polres Temanggung, Jawa Tengah menyelidiki kematian empat orang satu keluarga dalam tenda glamping di kawasan Kledung, Kabupaten Temanggung.

Polisi menduga keempat korban tewas akibat keracunan makanan atau gas hasil pembakaran.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung Iptu I Komang Mahendra Deputra menjelaskan hasil pemeriksaan awal tim dokter forensik menunjukkan dua dugaan penyebab kematian korban.

"Dugaan sementara ada dua, yakni keracunan makanan dan keracunan gas hasil pembakaran," ujarnya, Jumat (29/5/2026).

Keempat korban masing-masing berinisial MHM (52), M (43), AEH (17), dan BAH (21) merupakan warga Desa Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Iptu Komang mengatakan proses autopsi telah dilakukan pada Kamis (28/5) dan selesai pada siang hari.

Dari empat korban, hanya satu jenazah berinisial AEH yang dilakukan autopsi menyeluruh atas persetujuan keluarga.

"Korban AEH dipilih karena dianggap paling sehat dan merupakan seorang atlet," ujarnya.

Polres Temanggung ungkap fakta lokasi glamping tempat empat orang satu keluarga tewas, di kawasan Kledung, Kabupaten Temanggung.

