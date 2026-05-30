Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Satu Keluarga Tewas di Glamping Posong, Badan Geologi Ungkap Hasil Investigasi

Sabtu, 30 Mei 2026 – 08:48 WIB
Satu Keluarga Tewas di Glamping Posong, Badan Geologi Ungkap Hasil Investigasi - JPNN.COM
Ilustrasi meninggal dunia. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Badan Geologi memastikan tidak ada gas vulkanik berbahaya yang ditemukan di sekitar Glamping Posong, Kabupaten Temanggung.

Dengan begitu, penyebab meninggalnya satu keluarga di perkemahan diduga bukan dikarenakan paparan gas vulkanik.

"Berdasarkan hasil pengukuran sementara di lokasi pengecekan, tidak terindikasi adanya konsentrasi gas vulkanik berbahaya di area pengukuran," kata Plt. Kepala Badan Geologi Lana Saria, dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026) 

Baca Juga:

"Selain itu, vegetasi di sekitar lokasi teramati dalam kondisi normal serta tidak menunjukan indikasi kerusakan akibat paparan gas berbahaya," lanjutnya.

Dari hasil pengecekan, konsentrasi karbondioksida (CO2) berada pada angka 0,03 persen. Lalu, hidrogen sulfida (H2S), sulfur dioksida (SO2), dan karbon monoksida (CO) terpantau berada pada angka 0 ppm.

Di sisi lain, status Gunung Sindoro pun dipastikan masih berada dalam Level I Normal.

Baca Juga:

"Pada saat ini aktivitas Gunung Sindoro pada tingkat normal," ujarnya.

Sebelumnya, empat anggota keluarga ditemukan meninggal dunia di dalam tenda glamping di kawasan wisata alam Posong, Kledung, Kabupaten Temanggung, Rabu (27/5).

Badan Geologi memastikan tidak ada gas vulkanik berbahaya di Glamping Posong. Polisi kini mendalami dugaan keracunan dari perlengkapan barbeque.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   satu keluarga tewas  glamping Posong  Temanggung  gas vulkanik  Badan Geologi  meninggal dunia 
BERITA SATU KELUARGA TEWAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp