Satu Korban Hanyut di Sungai Musi Empat Lawang Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com, EMPAT LAWANG - Tim SAR Gabungan menemukan satu dari dua anak yang hanyut di Sungai Musi, Desa Karang Gede, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, Kamis (7/5/2026) sekitar pukul 16.30 WIB.

Korban bernama Bulan (12) siswi SD Negeri 01 Sikap Dalam. Dia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang tengah beraktivitas di sekitar aliran sungai. Warga melihat tubuh korban mengapung di tepi sungai lalu melaporkannya kepada Tim SAR Gabungan.

Mendapat laporan tersebut, petugas langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

Korban ditemukan di Desa Gelanggang, Kecamatan Talang Padang atau sekitar 50 kilometer dari titik awal kejadian.

Kepala Kantor SAR Gabungan Palembang Raymond Konstantin mengungkapkan bahwa Tim gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban bernama Else (12).

"Saat ini Tim gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap satu korban lainnya dengan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Musi dan pemantauan pada titik-titik yang dicurigai," ungkap Raymond.

Menurutnya, operasi pencarian melibatkan Basarnas Palembang, TNI, Polri, BPBD, pemerintah desa, relawan, serta masyarakat sekitar.