Satu Korban Kecelakaan Bus ALS di Muratara Akan Dievakuasi ke RS Bhayangkara Palembang

jpnn.com - Satu korban selamat kecelakaan maut Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit, akan dievakuasi ke RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang menggunakan helikopter untuk penganganan medis lanjutan.

Karumkit RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang Kombes dr Budi Santoso menerangkan bahwa saat ini terdapat tiga korban selamat yang masih menjalani perawatan di RSUD Rupit, Muratara.

Dari tiga korban tersebut, satu korban bernama Ngadiono (44) warga Pati, Jawa Tengah direncanakan akan dievakuasi ke Palembang menggunakan helikopter pada Jumat (8/5/2026).

"Rencananya besok satu korban bernama Ngadiono akan dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang, " terang dr Budi saat gelar konferensi pers di RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang, Kamis (7/5/2026).

Budi menjelaskan penggunaan helikopter hanya dilakukan untuk satu korban kecelakaan Bus ALS karena kondisi luka yang dialami berbeda dengan korban lainnya.

"Sebelumnya korban sudah dilakukan operasi. Namun, kondisi memburuk. Mungkin rekan-rekan bertanya kenapa hanya satu menggunakan helikopter, karena kondisi pasien mengalami luka dengan derajat yang berbeda," jelas dr Budi.

Sementara dua korban selamat lainnya bernama Jumiatun (35), warga Pati, Jawa Tengah dan Muhammad Fahrul Hubaidi (31) akan dievakuasi menggunakan via darat (Ambulance).

"Dua korban lainnya akan dievakuasi menggunakan mobil Ambulance," pungkas dr Budi.(mcr35/jpnn)