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JPNN.com - Olahraga - Tenis

Satu Laga 16 Besar Wimbledon 2026 Ditangguhkan, Kemalaman

Selasa, 07 Juli 2026 – 06:11 WIB
Satu Laga 16 Besar Wimbledon 2026 Ditangguhkan, Kemalaman - JPNN.COM
Peringkat ketiga dunia Alexander Zverev saat berlaga di 16 Besar Wimbledon 2026. Foto: AELTC

jpnn.com - LONDON - Pertandingan terakhir di 16 Besar nomor tunggal Wimbledon 2026 antara unggulan kedua (peringkat ketiga dunia) Alexander Zverev melawan Jiri Lehecka di Centre Court, Wimbledon, ditangguhkan pada Senin (6/7) malam waktu London.

Itu lantaran batas waktu boleh bertanding di Centre Court, yakni pukul 23.00, sudah terlalu dekat. Laga Zverev vs Lehecka ditangguhkan pada pukul 22.55, saat Zverev si cowok Jerman unggul 6-4, 7-5, 3-3.

Pertandingan Zverev melawan tunggal putra Ceko itu baru dimulai pukul 20.50, yang berarti memberi mereka waktu sekitar dua jam dan sepuluh menit untuk menyelesaikan pertandingan.

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Namun, ketika mereka memulai permainan, segera terlihat bahwa batas waktu tidak akan bisa dikejar, karena pertarungan ketat.

Dengan gelar Roland Garros 2026, titel pertamanya di ajang Grand Slam, Zverev tampak sudah lebih tampil bebas, tanpa beban.

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Cek di sini para pria dan wanita yang menembus perempat final Wimbledon 2026. Sisa satu.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Wimbledon 2026  Alexander Zverev  Zverev  Wimbledon  Grand Slam 
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