Riau

Satu Lagi Korban Galodo di Agam Dievakuasi Brimob Polda Riau

Kamis, 04 Desember 2025 – 14:53 WIB
Tim Brimob Polda Riau mengangkat jenazah korban Galodo bernama Nasrul. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, AGAM - Satbrimob Polda Riau kembali menemukan jenazah korban banjir bandang atau Galodo bernama Nasrul (63), warga Sebrang Air, Kecamatan Palembayan.

Korban ditemukan di Kampung Kunyik, salah satu titik lokasi yang mengalami dampak paling parah akibat banjir besar yang melanda dalam beberapa hari terakhir.

Meski dihadapkan pada kondisi cuaca yang tidak menentu serta medan berat, personel Brimob terus bergerak menyisir rumah warga dan area perkebunan demi memastikan keselamatan masyarakat.



Dansat Brimob Polda Riau, Kombes I Ketut Gede Adi Wibawa menyampaikan duka mendalam atas penemuan korban tersebut. “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kami turut berduka cita atas wafatnya almarhum,” kata Ketut Kamis (4:12).

Ia menegaskan bahwa setiap warga terdampak adalah amanah yang harus ditemukan dan ditangani dengan hormat. “Personel kami akan terus melakukan pencarian sampai semua wilayah terperiksa. Kami berdiri bersama masyarakat, terutama di masa-masa sulit seperti ini,” tambahnya.

Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak terkait serta keluarga untuk penanganan lebih lanjut.



“Brimob Polda Riau memastikan operasi pencarian dan penyelamatan akan terus dilanjutkan hingga seluruh area terdampak dinyatakan aman dan semua korban terdata dengan baik,” tuturnya. (mcr36/jpnn)

Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Rizki Ganda Marito

