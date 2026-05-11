JPNN.com - Kriminal

Satu Maling Motor di Jakbar Ditangkap, 2 Pelaku Masih Diburu

Rabu, 13 Mei 2026 – 01:01 WIB
Tersangka AA dan barang bukti yang berhasil diamankan di wilayah Jalan Pilar Mas Utama, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, Senin (11/5/2026). ANTARA/HO-Humas Polres Metro Jakarta Barat

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap satu dari tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di kawasan Sate Taichan Nyotnyot, Jalan Pesanggrahan, Kembangan Selatan, Jakarta Barat (Jakbar).

Sedangkan dua pelaku masih diburu keberadaannya.

"Kami berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial AA (37), sementara dua pelaku lainnya dalam pengejaran petugas," kata Kapolsek Kembangan Kompol Moch Taufik Iksan dalam keterangannya, Selasa.

Taufik menjelaskan peristiwa tersebut berawal saat korban sedang berada di lokasi tempat makan Sate Taichan Nyotnyot sekitar pukul 03.00 WIB pada Senin (11/5).

Saat itu saksi melihat sepeda motor Honda Beat milik korban yang sebelumnya terparkir tiba-tiba menyala dan dibawa oleh orang tak dikenal.

“Korban bersama saksi kemudian melakukan pengejaran hingga ke wilayah Jalan Pilar Mas Utama, Kedoya Selatan. Saat berhasil mendekat, korban memastikan kendaraan tersebut adalah miliknya dan langsung berupaya menghentikan pelaku,” katanya.

Dalam aksi pengejaran tersebut, korban dibantu dengan anggota patroli Polsek Kembangan yang sedang melaksanakan patroli kewilayahan untuk melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku.

Taufik menyebutkan dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban dengan kondisi kunci kontak rusak, satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku, serta satu buah kunci palsu yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi pencurian.

