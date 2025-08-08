Satu Masalah Serius Bisa Ganggu Persib Bandung saat Jumpa Semen Padang

Jumat, 08 Agustus 2025 – 13:38 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Semen Padang dalam pertandingan perdana Super League 2025/26. Laga tersebut digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (9/8/2025) pukul 15.30 WIB.

Bermodalkan hasil positif selama pramusim, Persib percaya diri bisa mengamankan tiga poin atas Kabau Sirah—julukan Semen Padang.

Persib Pede Mengamankan Tiga Poin

Namun, Pelatih Persib Bojan Hodak menilai lawan mereka kali ini tampil jauh lebih baik dibanding musim sebelumnya.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Semen Padang adalah tim yang jauh lebih baik dari musim lalu, mereka menunjukkan peningkatan saat pramusim," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, Jumat (8/8/2025).

Pada enam pertemuan terakhir, lima di antaranya berakhir dengan skor imbang.

Musim lalu, Semen Padang sukses menahan Persib dengan skor 1-1 di Stadion Si Jalak Harupat, 1 November 2024. Gol Ciro Alves dibalas Gala Pagamo.

Namun, Namun, Persib membalas dengan kemenangan telak 4-1 di kandang Semen Padang, Stadion Agus Salim, pada 10 Maret 2025.

Chemistry Mulai Terbentuk

Menurut Hodak, chemistry antarpemain baru sudah terjalin dalam momen training camp (TC) di Thailand, Juli lalu.