JPNN.com - Kriminal

Satu Orang Tewas Akibat Tawuran di Bekasi, Polisi Tangkap 2 Pelaku

Sabtu, 24 Januari 2026 – 04:00 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap dua orang terkait kasus tawuran yang merenggut nyawa satu orang di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (18/1).

"Dua pelaku pembacokan berhasil diamankan, yakni berinisial TFA dan seorang lagi pelaku anak yang masih di bawah umur," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya, Jumat.

Selain itu, dua pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Budi menjelaskan pada peristiwa tersebut korban berinisial TRB, seorang mahasiswa, meninggal dunia akibat luka bacok senjata tajam pada bagian pinggang, paha kiri dan dahi korban.

Peristiwa ini terjadi pada Minggu (18/1) sekitar pukul 04.00 WIB di depan Gedung Bekasi Creative Center Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Tawuran antarkelompok tersebut berlangsung di ruang publik dan menimbulkan keresahan warga sekitar," kata Budi.

Setelah melakukan penyelidikan melalui olah kejadian perkara (TKP), penelusuran CCTV dan pemeriksaan saksi, Tim Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Subdit Jatanras) Ditreskrimum Polda Metro Jaya dapat mengidentifikasi para pelaku.

Kemudian tim mengamankan TFA serta satu pelaku anak yang berperan langsung melakukan pembacokan terhadap korban menggunakan senjata tajam jenis celurit.

