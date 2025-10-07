Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Satu Pesan Maarten Paes Menjelang Laga Krusial Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Selasa, 07 Oktober 2025 – 04:58 WIB
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Menjelang duel krusial melawan Arab Saudi di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, kiper Timnas Indonesia Maarten Paes menyampaikan pesan kepada rekan-rekannya.

Pemain berdarah Belanda itu meminta seluruh penggawa Garuda untuk tidak larut dalam tekanan dan tetap menikmati permainan seperti biasanya.

Main dengan Kepala Dingin

Bagi Paes, laga besar tidak selalu harus dihadapi dengan beban besar.

Justru, kata dia, bermain dengan kepala dingin akan membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk meraih kemenangan.

"Salah satu pelatih di liga pernah berkata, terkadang kamu harus bermain untuk pertandingannya, bukan untuk momennya."

"Saya pikir kami tidak boleh membuat diri kami terlalu terbebani,” ujar Paes dalam video yang diunggah akun Instagram FC Dallas.

Kunci Menghadapi Partai Krusial

Penjaga gawang berusia 27 tahun itu menegaskan mental tenang adalah kunci utama menghadapi tekanan di laga krusial.

Paes ingin Timnas Indonesia tetap fokus pada gaya permainan mereka sendiri tanpa terpengaruh situasi di luar lapangan.

TAGS   Maarten Paes  Timnas Indonesia  kualifikasi Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Arab Saudi 
