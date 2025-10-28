Satu Tahanan Kabur dari PN Cirebon, Ada yang Kenal?

jpnn.com, CIREBON - Seorang tahanan kabur dari ruang tahanan Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada Rabu (22/10) masih dalam pengejaran petugas gabungan.

"Tahanan tersebut bernama Fajar Aldi Pari alias Jarwo alias Bowo bin Dani Sentanu yang melarikan diri pada saat menunggu jadwal sidang," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon Slamet Haryadi, Senin (27/10).

Dia mengatakan pencarian dilakukan secara menyeluruh di beberapa lokasi, terutama di Kota Cirebon, yang diduga menjadi tempat persembunyian Fajar.

Sejauh ini belum ada indikasi tahanan tersebut melarikan diri ke luar daerah dan besar kemungkinan masih bersembunyi di sekitar kota.

Slamet mengatakan Fajar merupakan terdakwa kasus pencurian kendaraan bermotor dan dia berpotensi mendapat hukuman tambahan apabila terus menghindari proses hukum.

"Kalau tersangka memiliki itikad baik untuk menyerahkan diri, tentu akan lebih baik," katanya.

Saat ini, Kejari Kota Cirebon telah menyebarluaskan foto dan identitas Fajar kepada masyarakat melalui media sosial untuk memudahkan pelacakan.

"Kami masih jajaki. Harapannya dia belum terlalu jauh. Kami tetap melakukan pencarian secara intensif," katanya.