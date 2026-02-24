Satu Tahun Agustina-Iswar Memimpin: Semarang Sehat, Warganya Kuat & Terlindungi

jpnn.com, JAKARTA - Genap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bersama wakilnya, Iswar Aminuddin, pembangunan kesehatan di ibu kota Jawa Tengah mengalami lompatan besar.

Tak hanya urusan infrastruktur, tetapi lebih dari itu warga Semarang kini makin terlindungi, anak-anak tumbuh sehat, angka kemiskinan terus turun, dan tidak ada lagi ibu hamil yang kebingungan mencari layanan kesehatan.

Program unggulan "Semarang Sehat" menjadi fondasi penting dalam membangun kota yang tangguh. Sehat tidak hanya diartikan tidak sakit, tetapi juga soal gizi yang cukup, lingkungan yang mendukung, ekonomi yang membaik, dan jaminan akses kesehatan untuk semua warga tanpa terkecuali.

"Kesehatan adalah hak dasar setiap warga. Kami ingin membangun Semarang yang kuat dari dalam, dan itu dimulai dari tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, ekonomi yang membaik, serta rasa aman saat berobat. Semarang Sehat adalah wujud hadirnya pemerintah untuk melindungi warganya," ujar Agustina Wilujeng.

Kesejahteraan Warga Meningkat, Angka Kemiskinan Terus Turun

Upaya pembangunan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari upaya pengentasan kemiskinan. Data menunjukkan angka kemiskinan di Kota Semarang konsisten turun dalam lima tahun terakhir.

Pada 2020, angka kemiskinan masih di angka 11,84 persen. Kini di tahun 2025, diperkirakan tinggal 9,36 persen.

Tren penurunannya sangat konsisten: 11,25 persen (2021), 10,98 persen (2022), 10,77 persen (2023), 10,19 persen (2024), 9,71 persen, dan kini 9,36 persen di tahun 2025. Ini artinya, semakin sedikit warga Semarang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka yang dulunya kesulitan mengakses layanan kesehatan karena terbentur biaya, kini mulai bisa bernapas lega.