JPNN.com - Nasional - Humaniora

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, DPP KNPI: Komitmen pada Penguatan SDM dan Ekonomi

Selasa, 21 Oktober 2025 – 17:45 WIB
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KKNPI) Putri Khairunnisa. Foto: Dok. KNPI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunnisa menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama satu (1) tahun ini menunjukkan komitmen atas penguatan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan ekonomi mikro yang inklusif.

Terutama dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan fondasi ekonomi mikro nasional.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih berada pada tahap pembangunan pembentukan infrastruktur pola ekonomi yang kuat serta fokus pada peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi mikro yang inklusif.

Salah satu contoh nyata adalah kehadiran program Koperasi Merah Putih sebagai suatu instrumen ekonomi pada sistem rantai pasok komoditas tahap mikro. Hal ini  merupakan bagian upaya strategi untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah.

“Pemerintah sudah bekerja keras membangun pondasi ekonomi. Namun, roda perekonomian harus terus digerakkan di tengah masyarakat agar manfaatnya terasa luas,” ujar Putri sapaan akrabnya di Jakarta, Selasa (20/10/2025).

Dia menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap sektor kepemudaan karena pemuda merupakan bagian penting dari visi Prabowo atas menjamin kualitas SDM nasional.

Putri menilai selama beberapa dekade terakhir, peran pemuda dalam pembangunan masih terbatas bahkan dianggap sebagai suatu komoditi dalam market pembangunan.

Bukan sebagai salah satu sistem atau instrumen pendukung dalam roda penggerak ekonomi utama.

