SATU University Gelar Pelatihan AI Demi Guru Lebih Mudah & Kreatif Saat Mengajar

jpnn.com - PALEMBANG - Kemajuan teknologi yang salah satunya dengan kehadiran artificial intelligence (AI) makin mempermudah cara bekerja, temasuk di dunia pendidikan. AI dalam dunia pendidikan sangat membantu tenaga pendidik menyiapkan bahan ajar lebih kekinian dan tidak ketinggalan zaman. Namun demikian, belum semua guru dapat mengaplikasika AI.

Oleh karena itu, SATU University menggelar AI for Education Palembang bagi guru SMA dan SMK di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Rektor SATU University Win Ce menerangkan bahwa selama ini Binus dikenal dengan pola pembelajaran yang baik, memiliki konten kekinian, termasuk pola di dalam kelas.

“Pola ini yang akan kami ajarkan agar guru-guru lebih kekinian, tidak ketinggalan jaman istilahnya. Jadi, bisa belajar banyak dengan pelatihan AI ini,” kata Win Ce saat ditemui di sela-sela pelatihan di Grand Atyasa Palembang, Senin (22/9).

Dia berharap dengan adanya pelatihan ini maka para guru dapat membuat bahan pembelajaran, konten, termasuk pola belajar, lebih interaktif dan modern dengan AI.

"Tidak hanya itu, saat guru menguasai AI, tentu semua proses jadi lebih efektif dan efisien, seperti menyiapkan konten yang membutuhkan waktu 4-5 jam bisa selesai dalam waktu 1 jam," ungkap Win Ce.

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Sumsel Ekadiani Hartini mengatakan pelatihan pemanfaatan AI sangat dibutuhkan oleh para guru untuk membantu anak-anak SMA/SMK yang ada di daerah itu.

"Dengan adanya pelatihan ini, guru akan lebih mudah menerapkan bagaimana caranya memberikan pelajaran kepada anak dengan memanfaatkan AI," kata Ekadiani.