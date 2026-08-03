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Satukan Ribuan Pelari, Buddhayana Run 2026 di PIK2 Kampanyekan Hidup Sehat dalam Keberagaman

Senin, 03 Agustus 2026 – 11:07 WIB
Satukan Ribuan Pelari, Buddhayana Run 2026 di PIK2 Kampanyekan Hidup Sehat dalam Keberagaman - JPNN.COM
Ribuan pelari peserta Buddhayana Run 2026 memenuhi Community Park Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pada Minggu (2/8/2026). Foto: Dokiumentasi PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan pelari memenuhi Community Park Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pada Minggu (2/8/2026). Mereka adalah peserta Buddhayana Run 2026.

Memasuki tahun kedua penyelenggaraan Buddhayana Run, ajang lari bertema Stronger in Diversity itu tidak hanya mengajak masyarakat menjalani gaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat semangat persatuan di tengah keberagaman.

Antusiasme peserta Buddhayana Run 2026 terlihat sejak pagi. Pelari dari berbagai usia dan latar belakang memadati lintasan 5 kilometer (5K) maupun kategori baru 10 kilometer (10K) yang untuk pertama kalinya dihadirkan pada tahun ini sebagai respons atas meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga lari.

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Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama (Kemenag) Supriyadi mengatakan olahraga menjadi media untuk membangun karakter sekaligus memperkuat nilai kebersamaan.

“Kita berlari tidak hanya menjaga fisik, tetapi juga melatih kesabaran dan kesadaran dalam setiap langkah yang kita lakukan,” ujarnya.

Satukan Ribuan Pelari, Buddhayana Run 2026 di PIK2 Kampanyekan Hidup Sehat dalam Keberagaman
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama (Kemenag) Supriyadi.

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Menurut Supriyadi, semangat tersebut sejalan dengan upaya memperkuat moderasi beragama yang terus dikembangkan Kemenag RI.

Di lintasan lari, seluruh peserta dapat berbaur tanpa memandang usia maupun latar belakang.

Buddhayana Run 2026 satukan ribuan pelari di PIK2, kampanyekan hidup sehat dalam keberagaman.

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TAGS   PIK2  Buddhayana Run 2026  PIK  Gaya Hidup Sehat  Pantai Indah Kapuk 2 
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