Satukan Saham AS dan Kripto, OKX Kenalkan Sistem 'Satu Order Book' untuk Saham Token

jpnn.com, JAKARTA - Bursa aset digital global OKX resmi meluncurkan produk teranyarnya bernama Unified Tokenized Stocks.

Produk inovatif ini memungkinkan pengguna memperdagangkan lebih dari 40 saham unggulan Amerika Serikat dan ETF dalam bentuk token selama 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu.

Lewat fitur ini, investor di wilayah Asia Tenggara kini bisa mentransaksikan eksposur harga saham raksasa seperti Nvidia, Apple, hingga Tesla langsung menggunakan stablecoin USDT tanpa jeda akhir pekan.

Produk yang perdana diperdagangkan pada 15–16 Juli 2026 ini membidik pengguna yang memenuhi syarat di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur Laut, CIS, MENA, dan Turki, tetapi belum tersedia untuk wilayah AS dan Uni Eropa.

Pada fase awal peluncuran, pasar didukung oleh xStocks dari Backed Assets dengan jaminan 1:1, di mana token ini murni memberikan eksposur harga tanpa hak suara atau kepemilikan saham riil perusahaan.

Selain keunggulan trading 24/7, produk ini juga memanjakan pengguna dengan fitur dividen otomatis yang langsung diinvestasikan kembali ke saldo saham pengguna.

Investor juga tidak perlu membuka akun broker tambahan atau melewati proses KYC baru, bahkan platform telah mengintegrasikan Grid bot dan DCA bot kripto untuk otomatisasi transaksi seluruh pasangan saham tokenized tersebut.

Untuk mulai bertransaksi, pengguna cukup masuk ke akun OKX, mencari simbol saham yang diinginkan (misalnya NVDA, TSLA, atau AAPL), memilih pasangan trading tokenized yang sesuai (misalnya XNVDA/USDT), lalu menentukan jumlah USDT dan jenis order sebelum melakukan pembelian.(ray/jpnn)