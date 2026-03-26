Saudi Apresiasi Resolusi PBB yang Kecam Serangan Brutal Iran

jpnn.com, RIYADH - Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyambut baik adopsi secara bulat oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atas resolusi yang membahas dampak serangan Iran yang tidak beralasan terhadap Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab (UAE), dan Yordania.

Kementerian mencatat bahwa adopsi resolusi secara konsensus selama sesi ke-61 dewan mencerminkan penolakan kolektif komunitas internasional terhadap serangan Iran serta kecaman atas tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat HAM

"Kerajaan kembali mengecam serangan Iran terhadap Kerajaan Saudi dan negara-negara di kawasan, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorial sekaligus pelanggaran nyata terhadap piagam dan hukum internasional," kata kementerian melalui pernyataan.

Saudi juga menekankan bahwa menargetkan negara-negara yang bukan pihak dalam konflik merupakan tindakan agresi terang-terangan yang tidak dapat dibenarkan atau diterima. (ant/dil/jpnn)