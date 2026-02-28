Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Saudi Kutuk Serangan Iran ke Negara-Negara Arab, Siap Kerahkan Semua Kekuatan

Sabtu, 28 Februari 2026 – 20:15 WIB
Militer Arab Saudi. Foto: Youtube

jpnn.com, RIYADH - Respons Iran terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel memicu reaksi keras dari Arab Saudi.

Kerajaan Islam itu tidak terima negara-negara Arab jadi target serangan balasan militer Iran.

"Kerajaan Arab Saudi mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya agresi Iran yang terang-terangan dan pelanggaran kedaulatan yang mencolok terhadap Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Yordania," kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam pernyataan di media sosial X, Sabtu (28/2).

Riyadh menegaskan solidaritas penuh kepada sesama Negara Arab dan siap mengerahkan semua kekuatan untuk mendukung tindakan mereka.

"Kerajaan juga memperingatkan konsekuensi serius yang akan timbul akibat pelanggaran kedaulatan negara dan prinsip-prinsip hukum internasional yang terus berlanjut," tutup Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Seperti diketahui, Iran membalas serangan Israel dengan membombardir negara-negara Arab yang bersekutu dengan Amerika Serikat.

Ledakan terjadi di sejumlah negara Teluk Arab, termasuk Qatar, Kuwait, Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Kantor Berita Fars Iran mengkonfirmasi bahwa negara tersebut telah melakukan serangan yang menargetkan pangkalan militer di masing-masing negara tersebut. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

