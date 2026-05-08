Savyavasa di Dharmawangsa Sebagai Kawasan Hunian Paling Bernilai di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Savyavasa, hasil kolaborasi antara PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSI Group) dan Swire Properties, hadir sebagai satu-satunya apartemen mewah di Jakarta yang siap dihuni saat ini.

Berlokasi di kawasan Dharmawangsa, salah satu kawasan hunian paling prestisius di Jakarta, Savyavasa menegaskan posisinya di tengah keterbatasan pasokan hunian premium di kawasan ini, sekaligus merepresentasikan salah satu peluang investasi hunian jangka panjang yang paling terukur di pasar properti utama Jakarta.

Fundamental investasi ini didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu stabilitas kawasan, keterbatasan lahan premium, profil penghuni yang kuat, serta kualitas produk berstandar internasional.

Baca Juga: Apartemen Savyavasa Tetap Tumbuh di Tengah Ketidakpastian Global

Keistimewaan Dharmawangsa berakar dari perencanaan kota yang matang. Pada tahun 1948, perencana kota H. Mohammad Soesilo merancang Kebayoran Baru sebagai distrik residensial modern pertama di Jakarta, mengusung konsep garden city yang menyeimbangkan ruang hijau, keteraturan, dan kualitas hidup.

Dharmawangsa kemudian berkembang sebagai salah satu area paling refined di dalamnya, dan berhasil mempertahankan karakter tersebut di berbagai siklus pasar properti.

Keterbatasan kawasan ini bersifat struktural. Karakter utama kawasan ini, mulai dari kepadatan rendah hingga ruang hijau yang terjaga, telah terbentuk selama puluhan tahun dan tidak mudah direplikasi.

Baca Juga: Savyavasa Kolaborasi dengan Maestro Seni Teguh Ostenrik

Kebayoran Baru dan kawasan sekitarnya secara konsisten mencatat nilai hunian tertinggi di Jakarta dan mempertahankan posisinya di berbagai siklus pasar. Permintaan dari kalangan high-net-worth individuals, figur berpengaruh, diaspora Indonesia yang kembali, ekspatriat senior, hingga investor regional terus melampaui ketersediaan unit di kawasan ini.

Bagi pembeli internasional, reformasi regulasi terbaru membuka akses yang lebih jelas terhadap kepemilikan properti di Indonesia.