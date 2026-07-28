Savyavasa Umumkan Signature Residence Hasil Kolaborasi dengan DBH New York

jpnn.com, JAKARTA - Savyavasa, hunian ultra-mewah siap huni di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengumumkan kolaborasinya dengan Designs by Human (DBH), studio desain interior mewah berbasis di New York yang didirikan oleh desainer utamanya, Joe Human.

Kolaborasi ini memperkenalkan desain eksklusif untuk unit seluas 254 m² dengan tiga kamar tidur yang dirancang sepenuhnya di Tower II dan dihadirkan sebagai sebuah ‘Signature Residence.’ Unit-unit ini akan dibuka untuk viewing mulai Agustus 2026.

“Bagi kami di Savyavasa, kemewahan selalu kami maknai sebagai pengalaman tinggal di sebuah hunian, bukan sekadar tampilan eksteriornya. Kolaborasi kami dengan Designs by Human merupakan cerminan dari keyakinan tersebut," kata Direktur Sales and Marketing Savyavasa Kristien Joe.

"Melalui Signature Residence, kami ingin menghadirkan rumah yang dapat dirasakan secara utuh, bukan sekadar konsep, melainkan tempat yang dapat langsung dibayangkan penghuninya sejak pertama kali melangkah masuk. Kami percaya babak baru hunian mewah di Jakarta terletak pada rumah yang dirancang dengan penuh intensi dan pertimbangan yang mendalam,” sambung dia.

Signature Residence dirancang agar terasa personal, menunjukkan bagaimana proporsi yang lapang dan desain yang matang dapat membentuk cara penghuninya menjalani hidup, berkumpul, dan bersantai. Dinamakan Signature Residence karena unit ini merepresentasikan perpaduan khas (signature) antara kemewahan arsitektur Savyavasa dan sentuhan personal dari Designs by Human.

Dengan luas 254 m², hunian ini menghadirkan ruang tamu dan ruang makan yang luas, ruang serbaguna (den), dua kamar tamu, serta satu master suite, yang masing-masing dirancang dengan cermat untuk menciptakan rumah yang dapat menyesuaikan diri seiring perjalanan hidup penghuninya.

Baca Juga: Savyavasa di Dharmawangsa Sebagai Kawasan Hunian Paling Bernilai di Jakarta

"Kami sengaja menjauh dari kesan unit contoh pada umumnya. Ini adalah hunian yang dirancang untuk ditinggali, bukan sekadar dilihat. Signature Residence ini mencerminkan jenis rumah yang diciptakan bagi mereka yang telah membangun apresiasi terhadap desain melalui perjalanan dan pengalaman bertahun-tahun. Interpretasi yang kami buat adalah bentuk perayaan keahlian seni Indonesia dengan sentuhan kontemporer kelas dunia,” kata Joe Human.

Kolaborasi ini mempertemukan dua sensibilitas yang berbeda. Pendekatan kontemporer khas New York dari Joe Human berpadu dengan tradisi kriya para perajin Indonesia, termasuk karya tangan dari Zaloukh, studio kerajinan berbasis di Bali yang dikenal dengan dedikasinya dalam menjaga warisan kriya lokal.